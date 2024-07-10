"Укрэнерго": Вчера потребление было больше на 5%, чем во вторник

Во вторник, 9 июля, уровень потребления электричества в Украине был выше на 5,4%, чем в понедельник.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что с 10:00 до 13:00 будет действовать две очереди графиков отключений, в другие часы суток – три очереди. Потребление растет из-за жары.

Вчера, с 20:00 до 22:00, для уменьшения объема отключений "Укрэнерго" привлекали аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Сегодня в вечерние часы также планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран для компенсации доли дефицита энергии в системе и поддержки резервов.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт*ч, с максимальной мощностью 1444 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру остаются обесточенными 528 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.