"Укроборонпром" відкрив перше представництво за кордоном: працюватиме у США

Акціонерне товариство "Укроборонпром" відкрило перше іноземне представництво – воно працюватиме у Вашингтоні. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє Європейська правда.

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.

"Ми відкрили перше закордонне представництво "Укроборонпрому" – у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО" , – повідомив Камишін.

Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.