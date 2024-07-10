"Укроборонпром" открыл первое представительство за границей: будет работать в США

Акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство – оно будет работать в Вашингтоне. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Европейская правда.

Открытие состоялось на полях саммита НАТО, который проходит в столице США.

"Мы открыли первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" – в Вашингтоне, США. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО" , – сообщил Камышин.

Открытие офиса в Вашингтоне приближает украинскую промышленность к оборонной промышленности США и помогает Украине интегрироваться в структуру оборонной промышленности НАТО, добавил Камышин.