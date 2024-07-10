FT: Російська ракета, яка вдарила до "Охматдиту" мала західні компоненти

Російська ракета, яка зруйнувала київську дитячу лікарню "Охматдит", базується на компонентах західного виробництва, стверджують експерти та українські посадовці, що свідчить про успіх Кремля в обході санкцій.﻿ Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Знята на камеру за секунду до того, як вона влучила в онкологічну лікарню в понеділок, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має вирішальне значення для посилення її кампанії повітряних ударів по Україні.

Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році - і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону" , - сказала Олена Білоусова, провідний науковий співробітник з питань санкцій в Інституті KSE в Києві.

Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі товари призначені, головним чином, для цивільних цілей, причому деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, проведений Financial Times, показує, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що були використані в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.

Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Аналіз одного уламка, швидше за все, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.