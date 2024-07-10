FT: Российская ракета, которая ударила по "Охматдету" имела западные компоненты

Российская ракета, которая разрушила киевскую детскую больницу "Охматдет", базируется на компонентах западного производства, утверждают эксперты и украинские чиновники, что свидетельствует об успехе Кремля в обходе санкций.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Снятая на камеру за секунду до того, как она попала в онкологическую больницу в понедельник, Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для усиления ее кампании воздушных ударов по Украине.

Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения в 2022 году - и все еще зависит от запчастей из западных стран, в частности, США.

"Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей слабой противовоздушной обороны" , - сказала Елена Белоусова, ведущий научный сотрудник по вопросам санкций в Институте KSE в Киеве.

Два компонента были маркированы как произведенные швейцарской компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные - американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Все товары предназначены, главным образом, для гражданских целей, причем некоторые из них достаточно старые.

Анализ российских документов, проведенный Financial Times, показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить детали, идентичные тем, что были использованы в январском Х-101, просто купив их на открытом рынке и импортировав через Китай.

Хотя в российских документах указано, что детали были изготовлены западными производителями, все они указаны как такие, которые были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.

Анализ одного обломка, скорее всего, недооценивает степень зависимости России от иностранного производства. Согласно анализу Офиса Президента Украины, предоставленному FT, укомплектованный Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.