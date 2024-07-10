ЗМІ стало відомо, хто може очолити Мін'юст замість Малюськи

Вцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду, повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання, у команді президент Володимира Зеленського, чинний міністр юстиції Денис Малюська вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і в хід її поки не пустили.

Як переконують співрозмовники, Стефанішину планують призначити віцепрем'єркою з євроінтеграції та міністеркою юстиції.

Також у Зеленського досі розглядається варіант не міняти прем'єра, а обмежитись заміною, тобто призначенням міністрів у критичні міністерства.