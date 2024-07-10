СМИ стало известно, кто может возглавить Минюст вместо Малюськи

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность, сообщает Украинская правда.

По данным источников издания, в команде президент Владимира Зеленского, действующий министр юстиции Денис Малюська уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты, и в ход его пока не пустили.

Как утверждают собеседники УП, Стефанишину планируют назначить вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

Также у Зеленского до сих пор рассматривается вариант не менять премьера, а ограничиться заменой, то есть назначением министров в критические министерства.