СМИ стало известно, кто может возглавить Минюст вместо Малюськи
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность, сообщает Украинская правда.
По данным источников издания, в команде президент Владимира Зеленского, действующий министр юстиции Денис Малюська уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты, и в ход его пока не пустили.
Как утверждают собеседники УП, Стефанишину планируют назначить вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.
Также у Зеленского до сих пор рассматривается вариант не менять премьера, а ограничиться заменой, то есть назначением министров в критические министерства.
"Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены Шмыгаля их достаточно, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства", - отмечают источники УП.