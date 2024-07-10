У НАТО прогнозують, що війна в Україні триватиме ще кілька років

Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це заявив у ході саміту НАТО у Вашингтоні високопосадовець альянсу, повідомляє Голос Америки.

Представник НАТО констатував:

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль".

Оцінюючи здатність Росії сприймати рішення влади про перехід економіки на воєнні рейки, посадовець НАТО зауважив – довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки. Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.