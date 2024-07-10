В НАТО прогнозируют, что война в Украине продлится еще несколько лет

Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины сосредоточены на том, что им придется снабжать Киев в долгосрочной перспективе. Об этом заявил в ходе саммита НАТО в Вашингтоне чиновник альянса, сообщает Голос Америки.

Представитель НАТО констатировал:

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий".

Оценивая способность России воспринимать решение властей о переходе экономики на военные рельсы, чиновник НАТО отметил – долгосрочные последствия будут ощутимы и значительны для российской экономики. Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.