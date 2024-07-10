Прикордонники затримали понад 20 чоловіків на кордоні з Молдовою
Прикордонники викрили групу з 23 людей, які незаконно намагались втекти до Молдови. Вартість "послуги" складала до 16 тисяч доларів. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки", - пише ДПСУ.
За переправу порушники заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Втім, прогулянка для них довго не тримала, оскільки пізніше їх, як й згадувалось вище, затримали прикордонники.
"На усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється", - пише ДПСУ.