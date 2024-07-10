Прикордонники затримали понад 20 чоловіків на кордоні з Молдовою

Прикордонники викрили групу з 23 людей, які незаконно намагались втекти до Молдови. Вартість "послуги" складала до 16 тисяч доларів.﻿ Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки" , - пише ДПСУ.

За переправу порушники заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Втім, прогулянка для них довго не тримала, оскільки пізніше їх, як й згадувалось вище, затримали прикордонники.