Пограничники задержали более 20 мужчин на границе с Молдовой

Пограничники разоблачили группу из 23 человек, которые незаконно пытались сбежать в Молдову. Стоимость "услуги" составляла до 16 тысяч долларов.﻿ Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Группу мужчин в приграничье на зерновозе подвез соратник организатора незаконной схемы. Далее в Молдову они должны были идти пешком" , - пишет ГПСУ.

За переправу нарушители заплатили от 5 до 16 тысяч долларов. Впрочем, прогулка для них долго не длилась, поскольку позже их, как и упоминалось выше, задержали пограничники.