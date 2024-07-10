Сотні українців у Польщі цікавляться військовими навчаннями, щоб долучитися до ЗСУ – ЗМІ

Анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави. Про це з посиланням на свої джерела розповідає польське RMF24, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про Український легіон, створення якого передбачене двосторонньою безпековою угодою України з Польщею – підрозділу, до якого зможуть записатися та пройти вишкіл громадяни України, які перебувають у Польщі чи десь інде за кордоном, з можливістю далі долучатися за контрактом до Сил оборони України.

Джерела в українських дипломатичних місіях повідомили RMF24, що вже сотні українців у Польщі почали цікавитися, як долучитись до легіону. За обережними оцінками, проєкт зможе залучити декілька тисяч українців, які зараз проживають у Європі.

Також журналісти дізналися, що триває робота над тим, щоби залучити до підтримки цього проєкту інші країни Європи – наприклад, до фінансування витрат на спорядження та навчання.

Польська сторона спробує переконувати партнерів, що це ще одна форма інвестицій у європейську безпеку і її варто підтримати.

Нагадаємо, на пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.