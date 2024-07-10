Сотни украинцев в Польше интересуются военными учениями, чтобы присоединиться к ВСУ – СМИ

Анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, а Польша работает над тем, чтобы привлечь к поддержке проекта другие европейские государства. Об этом со ссылкой на свои источники рассказывает польское RMF24, сообщает Европейская правда.

Речь идет об Украинском легионе, создание которого предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности Украины с Польшей – подразделения, в которое смогут записаться и пройти обучение граждане Украины, находящиеся в Польше или где-то еще за рубежом, с возможностью дальше присоединиться по контракту к Силам обороны Украины.

Источники в украинских дипломатических миссиях сообщили RMF24, что уже сотни украинцев в Польше начали интересоваться, как присоединиться к легиону. По осторожным оценкам, проект сможет привлечь несколько тысяч украинцев, проживающих сейчас в Европе.

Также журналисты узнали, что продолжается работа над тем, чтобы привлечь к поддержке этого проекта другие страны Европы – например, к финансированию расходов на снаряжение и обучение.

Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.

Напомним, на пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.