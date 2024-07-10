Десятки нафтових танкерів РФ простоюють через санкції – Bloomberg

Від холодних вод Балтійського моря до тихоокеанських берегів Владивостока десятки танкерів РФ, які раніше перевозили московську нафту, зараз стоять порожніми і простоюють.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Судна стали бездіяльними після того, як потрапили під санкції США, Великобританії та Європи, які почали посилюватися в жовтні 2023 року. Деякі з них були піддані санкціям за порушення встановленого "Групою семи" граничного рівня цін на експорт російської нафти, інші - за приналежність до державної танкерної компанії ПАТ "Совкомфлот".

Простої кораблів доводять, що Захід має важелі - якщо він вирішить за них потягнути, - які можуть зірвати транспортування російської нафти. Майже всі 53 судна, які потрапили під санкції з жовтня 2023 року, так і не змогли забрати жодного вантажу.

Ті кілька, що завантажилися, намагалися приховати свою подальшу діяльність, вдаючись до відключення автоматичних систем відстеження та перекидання вантажів з одного судна на інше, приховуючи це від сторонніх очей.

Однак той факт, що ставки фрахту - включно з тією частиною, яка безпосередньо пов'язана з санкціями, - падають, є важливим доказом того, що санкції виводять з ладу танкери, але насправді не призводять до підвищення витрат Росії на окремі вантажі.

Судна, що потрапили під санкції, намагаються вести торгівлю у звичному режимі. Лише три з них завантажилися з моменту введення санкцій, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg.

Судна, що простоюють, скупчилися в кількох точках по всьому світу: шість нафтових танкерів стоять на якорі в Балтійському морі, ще чотири востаннє бачили біля виходу з Чорного моря, п'ятий стояв на якорі неподалік від порту, а шостий, "Віктор Бакаєв", покинув регіон на початку липня.

Ще п'ять кораблів, які стоять на якорі в акваторії портових міст "Владивосток" і "Козьмино", - усі, окрім одного, що належить "Совкомфлоту", - місяцями простоюють без діла.

Ще два простоюють без визначеного пункту призначення між узбережжям Росії та Японії. Два з них, "Лиговский проспект" і "Казань", потрапили під санкції в листопаді, і відтоді ні вони, ні інші не завантажили жодного вантажу.

П'ять з шести танкерів, помічених біля берегів Китаю, або перебувають на ремонтних верфях, або нещодавно покинули їх. Ще чотири простоюють біля берегів Південної Кореї.

Біля Порт-Саїда, на північному кінці Суецького каналу, зібралися вісім танкерів, що потрапили під санкції. З моменту прибуття вони були бездіяльними.

Лише три з 53 танкерів, що потрапили під санкції, точно завантажили вантажі з моменту додавання до списку.