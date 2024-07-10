Десятки нефтяных танкеров РФ простаивают из-за санкций – Bloomberg

От холодных вод Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров РФ, которые ранее перевозили московскую нефть, сейчас стоят пустыми и простаивают.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Суда стали бездействующими после того, как попали под санкции США, Великобритании и Европы, которые начали ужесточаться в октябре 2023 года. Некоторые из них были подвергнуты санкциям за нарушение установленного "Группой семи" предельного уровня цен на экспорт российской нефти, другие - за принадлежность к государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

Простои кораблей доказывают, что Запад имеет рычаги - если он решит за них потянуть, - которые могут сорвать транспортировку российской нефти. Почти все 53 судна, попавшие под санкции с октября 2023 года, так и не смогли забрать ни одного груза.

Те несколько, что загрузились, пытались скрыть свою дальнейшую деятельность, прибегая к отключению автоматических систем отслеживания и переброски грузов с одного судна на другое, скрывая это от посторонних глаз.

Однако тот факт, что ставки фрахта - включая ту часть, которая непосредственно связана с санкциями, - падают, является важным доказательством того, что санкции выводят из строя танкеры, но на самом деле не приводят к повышению расходов России на отдельные грузы.

Суда, попавшие под санкции, пытаются вести торговлю в обычном режиме. Лишь три из них загрузились с момента введения санкций, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg.

Простаивающие суда скопились в нескольких точках по всему миру: шесть нефтяных танкеров стоят на якоре в Балтийском море, еще четыре в последний раз видели у выхода из Черного моря, пятый стоял на якоре неподалеку от порта, а шестой, "Виктор Бакаев", покинул регион в начале июля.

Еще пять кораблей, стоящих на якоре в акватории портовых городов "Владивосток" и "Козьмино", - все, кроме одного, принадлежащего "Совкомфлоту", - месяцами простаивают без дела.

Еще два простаивают без определенного пункта назначения между побережьем России и Японии. Два из них, "Лиговский проспект" и "Казань", попали под санкции в ноябре, и с тех пор ни они, ни другие не загрузили ни одного груза.

Пять из шести танкеров, замеченных у берегов Китая, либо находятся на ремонтных верфях, либо недавно покинули их. Еще четыре простаивают у берегов Южной Кореи.

Возле Порт-Саида, на северном конце Суэцкого канала, собрались восемь танкеров, попавших под санкции. С момента прибытия они были бездействующими.

Лишь три из 53 танкеров, попавших под санкции, точно загрузили грузы с момента добавления в список.