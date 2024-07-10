ОТУ Харків: 90% усіх втрат за два місяці росіяни зазнали на Харківщині
Окупаційна армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися два місяці тому. Про це розповів на брифінгу начальник штабу — заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, повідомляє Армія Інформ.
За його даними, станом на початок липня вбитими та пораненими втрати противника становлять: 2939 вбитими, 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.
"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", — повідомив Віктор Солімчук.
За цей час росіяни вже втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.
Їхня 83 десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.
В ОТУ "Харків" розповіли, що зважаючи на величезні втрати, командування російських окупаційних військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади. Одна з таких має ім’я Алєксандра Нєвского.
Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал. Ворог перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.
"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю — успіху не мають. По всій лінії державного кордону та фронту ми будемо й надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани", — зазначив Віктор Солімчук.