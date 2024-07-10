ОТУ Харків: 90% усіх втрат за два місяці росіяни зазнали на Харківщині

Окупаційна армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися два місяці тому. Про це розповів на брифінгу начальник штабу — заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, повідомляє Армія Інформ.

За його даними, станом на початок липня вбитими та пораненими втрати противника становлять: 2939 вбитими, 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%" , — повідомив Віктор Солімчук. ﻿

За цей час росіяни вже втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Їхня 83 десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.

В ОТУ "Харків" розповіли, що зважаючи на величезні втрати, командування російських окупаційних військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади. Одна з таких має ім’я Алєксандра Нєвского.

Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал. Ворог перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.