ОТУ Харьков: 90% всех потерь за два месяца россияне понесли на Харьковщине

Оккупационная армия привлекла 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины, которые начались два месяца назад. Об этом рассказал на брифинге начальник штаба - заместитель командира ОТУ "Харьков" полковник Виктор Солимчук, сообщает Армия Информ.

По его данным, по состоянию на начало июля убитыми и ранеными потери противника составляют: 2939 убитыми, 6509 ранеными. Еще 45 окупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%" , - сообщил Виктор Солимчук.

За это время россияне уже потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.

Их 83 десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.

В ОТУ "Харьков" рассказали, что ввиду огромных потерь командование российских оккупационных войск вынуждено снимать подразделения по другим направлениям, вводить резервы, привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады. Одна из таких носит имя Александра Невского.

В то же время в Силах обороны подчеркнули, что войска РФ все еще имеют достаточно серьезный наступательный потенциал. Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.