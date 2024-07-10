У ЗСУ спростовують захоплення окупантами Яснобродівки на Донеччині

Населений пункт Яснобродівка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи пропаганду російського Міноборони, повідомляє Ліга.net.

9 липня у зведенні оборонне відомство країни-агресора написало про нібито захоплення Яснобродівки у Покровському районі Донеччини.

"Це чергова брехня росіян. Сили оборони контролюють ситуацію поблизу цього селища" , – заявив Волошин.

На мапі DeepState селище також не відображається як захоплене. Найближчі російські війська у щонайменше трьох кілометрах від нього.