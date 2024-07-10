В ВСУ опровергают захват оккупантами Яснобродовки в Донецкой области

Населенный пункт Яснобродовка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя пропаганду российского Минобороны, сообщает Лига.net.

9 июля в сводке оборонное ведомство страны-агрессора написало о якобы захвате Яснобродовки в Покровском районе Донецкой области.

"Это очередное вранье россиян. Силы обороны контролируют ситуацию вблизи этого поселка" , – заявил Волошин. ﻿

На карте DeepState поселок также не отображается как захваченный. Ближайшие российские войска в не менее трех километрах от него.