Україна хоче провести Саміт миру за участі РФ до виборів у США – Bloomberg

За даними видання Bloomberg, Київ прагне другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді, повідомляє Українська правда.

"Намагання організувати зустріч напередодні виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому" , – йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що передбачуваний кандидат у президенти США від Республіканської партії вихвалявся, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні, і виступав проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Bloomberg пише, що український урядовець підтвердив план провести другий саміт до виборів у США. Декілька посадовців із західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована, з чітко визначеною метою та керованими очікуваннями.

Деякі неназвані американські посадовці, однак, не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться.

Раніше Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.