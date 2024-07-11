Украина хочет провести Саммит мира с участием РФ до выборов в США – Bloomberg

По данным издания Bloomberg, Киев стремится второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре, сообщает Украинская правда.

"Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывает на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом" , – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии хвастался, что закончит войну до своей инаугурации в январе, и выступал против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Bloomberg пишет, что украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит до выборов в США. Несколько чиновников из западных стран-союзников заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, с четко определенной целью и управляемыми ожиданиями.

Некоторые неназванные американские чиновники, однако, не уверены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

Ранее Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.