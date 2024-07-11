ISW: Командування сил РФ підтримує воєнні злочини і не може дисциплінувати війська
Аналізуючи черговий воєнний злочин російських окупантів, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське військове командування як підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів, так і не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок", повідомляє Українська правда.
Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, розстріляли двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні 2024 року.
В огляді зазначають, що українські джерела в соціальних мережах 10 липня поширили кадри, на яких російські військовослужбовці розстрілюють двох українських військовополонених на Запорізькому напрямку, та ідентифікували виконавців страти як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив 10 липня, що на відео чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та діють за російськими наказами, і зазначив, що слідство встановило, що інцидент стався поблизу Роботиного в червні 2024 року.
У ISW наголошують, що страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Разом з тим аналітики нагадують, що ГУР України раніше ідентифікувало чотирьох військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку, які стратили українських військовополонених поблизу Роботиного наприкінці травня 2024 року.
ISW вже оцінював, що російське військове командування підтримує культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на всій території бойових дій в Україні, особливо в Донецькій та Запорізькій областях.
Інститут також оцінив, що окремі командири тактичного рівня, ймовірно, дозволяють своїм підлеглим вчиняти такі звірства, зважаючи на поширеність і повторюваність цих воєнних злочинів у різних оперативних командуваннях.
В огляді підсумовують:
"Той факт, що одна і та ж військова частина продовжує скоювати ці злочини, також свідчить про те, що російське вище командування не в змозі належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".
Ключові висновки ISW за 10 липня:
- Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив, що потужна західна безпекова допомога матиме вирішальне значення для здатності України боротися і перехоплювати ініціативу на полі бою. Гаврилюк також поставив під сумнів тезу про те, що російські війська зможуть нескінченно довго підтримувати послідовне поступове повзуче просування, яке підтримує теорію перемоги Путіна про перемогу у війні на виснаження в Україні.
- Українські сили вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні, підкреслюючи, що нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не може бути нескінченно стабільним.
- Гаврилюк оцінив, що Росія зіткнеться з середньо- та довгостроковими економічними та технічними проблемами, які перешкоджатимуть здатності російських військових на невизначений час утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, підтримувати послідовний наступальний тиск, що призводить до поступового повзучого просування вперед, і виграти війну на виснаження.
- Сформульована Путіним теорія повільної, виснажливої перемоги в Україні, зокрема, ґрунтується на прийнятті постійних високих втрат, про що свідчать повідомлення про російські втрати під час двох нещодавніх наступальних операцій.
- На саміті НАТО у Вашингтоні 9 і 10 липня союзники по НАТО підтвердили свою відданість підтримці України і оголосили нові пакети допомоги у сфері безпеки для українських військових зусиль.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підтвердив, що Росія не прийме і не підтримає жодних мирних домовленостей з Києвом, окрім капітуляції України, знищення всієї української держави і повної окупації України.
- Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, стратили двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні 2024 року.
- Окремі військові бази США в Європі перейшли на підвищений рівень бойової готовності у відповідь на активізацію російських диверсій і гібридних операцій проти союзників по НАТО за останні кілька місяців.
- Російські війська нещодавно просунулись вперед у Вовчанську, поблизу Кремінної і під Торецьком.
- МО Росії заявило 10 липня, що російські військові підготували першу групу інструкторів з протидії безпілотникам Московського військового округу на полігоні Алабіно в Московській області.