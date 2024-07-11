ISW: Командование сил РФ поддерживает военные преступления и не может дисциплинировать войска

Анализируя очередное военное преступление российских оккупантов, эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российское военное командование как поддерживает вседозволенность в отношении военных преступлений, так и не может "должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок", сообщает Украинская правда.

Военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, по сообщениям, расстреляли двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне 2024 года.

В обзоре отмечается, что украинские источники в социальных сетях 10 июля распространили кадры, на которых российские военнослужащие расстреливают двух украинских военнопленных на Запорожском направлении, и идентифицировали исполнителей казни как военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 10 июля, что на видео четко видно, как украинские военнослужащие складывают оружие и действуют по российским приказам, и отметил, что следствие установило, что инцидент произошел вблизи Роботино в июне 2024 года.

В ISW отмечают, что казнь военнопленных является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Вместе с тем аналитики напоминают, что ГУР Украины ранее идентифицировало четырех военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка, которые казнили украинских военнопленных вблизи Роботино в конце мая 2024 года.

ISW уже оценивал, что российское военное командование поддерживает культуру вседозволенности в отношении военных преступлений, совершенных подчиненными на всей территории боевых действий в Украине, особенно в Донецкой и Запорожской областях.

Институт также оценил, что отдельные командиры тактического уровня, вероятно, позволяют своим подчиненным совершать такие зверства, учитывая распространенность и повторяемость этих военных преступлений в различных оперативных командованиях.

В обзоре подытоживают: "Тот факт, что одна и та же воинская часть продолжает совершать эти преступления, также свидетельствует о том, что российское высшее командование не в состоянии должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок".

Ключевые выводы ISW за 10 июля: