ISW: Командование сил РФ поддерживает военные преступления и не может дисциплинировать войска
Анализируя очередное военное преступление российских оккупантов, эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российское военное командование как поддерживает вседозволенность в отношении военных преступлений, так и не может "должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок", сообщает Украинская правда.
Военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, по сообщениям, расстреляли двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне 2024 года.
В обзоре отмечается, что украинские источники в социальных сетях 10 июля распространили кадры, на которых российские военнослужащие расстреливают двух украинских военнопленных на Запорожском направлении, и идентифицировали исполнителей казни как военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 10 июля, что на видео четко видно, как украинские военнослужащие складывают оружие и действуют по российским приказам, и отметил, что следствие установило, что инцидент произошел вблизи Роботино в июне 2024 года.
В ISW отмечают, что казнь военнопленных является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Вместе с тем аналитики напоминают, что ГУР Украины ранее идентифицировало четырех военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка, которые казнили украинских военнопленных вблизи Роботино в конце мая 2024 года.
ISW уже оценивал, что российское военное командование поддерживает культуру вседозволенности в отношении военных преступлений, совершенных подчиненными на всей территории боевых действий в Украине, особенно в Донецкой и Запорожской областях.
Институт также оценил, что отдельные командиры тактического уровня, вероятно, позволяют своим подчиненным совершать такие зверства, учитывая распространенность и повторяемость этих военных преступлений в различных оперативных командованиях.
В обзоре подытоживают: "Тот факт, что одна и та же воинская часть продолжает совершать эти преступления, также свидетельствует о том, что российское высшее командование не в состоянии должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок".
Ключевые выводы ISW за 10 июля:
- Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул, что мощная западная помощь в сфере безопасности будет иметь решающее значение для способности Украины бороться и перехватывать инициативу на поле боя. Гаврилюк также поставил под сомнение тезис о том, что российские войска смогут бесконечно долго поддерживать последовательное постепенное ползучее продвижение, которое поддерживает теорию победы Путина о победе в войне на истощение в Украине.
- Украинские силы уже пытаются бороться за инициативу на поле боя в ограниченных и локальных контратаках на тактическом уровне, подчеркивая, что нынешнее состояние позиционной войны вдоль линии фронта не может быть бесконечно стабильным.
- Гаврилюк оценил, что Россия столкнется со средне- и долгосрочными экономическими и техническими проблемами, которые будут препятствовать способности российских военных на неопределенное время удерживать инициативу на всем театре боевых действий, поддерживать последовательное наступательное давление, приводящее к постепенному ползучему продвижению вперед, и выиграть войну на истощение.
- Сформулированная Путиным теория медленной, изнурительной победы в Украине, в частности, основывается на принятии постоянных высоких потерь, о чем свидетельствуют сообщения о российских потерях во время двух недавних наступательных операций.
- На саммите НАТО в Вашингтоне 9 и 10 июля союзники по НАТО подтвердили свою приверженность поддержке Украины и объявили новые пакеты помощи в сфере безопасности для украинских военных усилий.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не примет и не поддержит никаких мирных договоренностей с Киевом, кроме капитуляции Украины, уничтожения всего украинского государства и полной оккупации Украины.
- Военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, по сообщениям, казнили двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне 2024 года.
- Отдельные военные базы США в Европе перешли на повышенный уровень боевой готовности в ответ на активизацию российских диверсий и гибридных операций против союзников по НАТО за последние несколько месяцев.
- Российские войска недавно продвинулись вперед в Волчанске, вблизи Кременной и под Торецком.
- МО России заявило 10 июля, что российские военные подготовили первую группу инструкторов по противодействию беспилотникам Московского военного округа на полигоне Алабино в Московской области.