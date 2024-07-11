Курс валют НБУ на 11 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 липня впав на 5 коп. до 40.7146 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 44.0776 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 3 коп. до 52.1412 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.3341 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.3557 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.714 600 EUR Євро 44.077 600 GBP Фунт стерлінгів 52.141 200 CHF Швейцарський франк 45.334 100 PLN Польський злотий 10.355 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.