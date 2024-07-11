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Курс валют НБУ на 11 липня

Курс валют НБУ на 11 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 липня впав на 5 коп. до 40.7146 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 44.0776 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 3 коп. до 52.1412 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.3341 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.3557 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.714 600 --0.0516
EUR Євро 44.077 600 --0.007
GBP Фунт стерлінгів 52.141 200 --0.0314
CHF Швейцарський франк 45.334 100 --0.0575
PLN Польський злотий 10.355 700 +0.016

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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