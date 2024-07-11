Курс валют НБУ на 11 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 липня впав на 5 коп. до 40.7146 за 1 долар.
Курс євро знизився на 1 коп. до 44.0776 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 3 коп. до 52.1412 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 45.3341 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.3557 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.714 600
|EUR
|Євро
|44.077 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.141 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.334 100
|PLN
|Польський злотий
|10.355 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.