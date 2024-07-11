Курс валют НБУ на 11 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 июля, упал на 5 коп до 40.7146 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 1 коп до 44.0776 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 3 коп до 52.1412 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.3341 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.3557 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.714600
|EUR
|Евро
|44.077600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.141200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.334100
|PLN
|Польский злотый
|10.355700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.