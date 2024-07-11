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Курс валют НБУ на 11 июля

Курс валют НБУ на 11 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июля, упал на 5 коп до 40.7146 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 1 коп до 44.0776 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 3 коп до 52.1412 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.3341 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.3557 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.714600 --0.0516
EUR Евро 44.077600 --0.007
GBP Фунт стерлингов 52.141200 --0.0314
CHF Швейцарский франк 45.334100 --0.0575
PLN Польский злотый 10.355700 +0.016

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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