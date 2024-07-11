Курс валют НБУ на 11 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июля, упал на 5 коп до 40.7146 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 1 коп до 44.0776 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 3 коп до 52.1412 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.3341 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.3557 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.714 600 EUR Евро 44.077 600 GBP Фунт стерлингов 52.141 200 CHF Швейцарский франк 45.334 100 PLN Польский злотый 10.355 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.