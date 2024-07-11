ППО збила усі шість "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 11 липня російські війська запустили по Україні 6 безпілотників типу Shahed. Протиповітряна оборона збила всі "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти вдарили по Сумщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. "Шахеди" окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ).

"Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях" , – йдеться в повідомленні.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.