ПВО сбила все шесть "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 11 июля русские войска запустили по Украине 6 беспилотников типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила все "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты ударили по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. "Шахеды" оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска (РФ).

"Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях" , – говорится в сообщении.

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.