Нацбанк скасував низку обмежень для волонтерів, населення та бізнесу

Національний банк України актуалізував низку валютних обмежень для волонтерів, населення та бізнесу. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зміни для волонтерів та населення

Зокрема, НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які фізичні особи-волонтери можуть купувати за кордоном. До переліку додані комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри та термогрілки.

Зараз цей перелік вже включає тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки та засоби для надання домедичної допомоги.

Також НБУ конкретизував норму щодо ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає діючому ліміту на видачу готівки. Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть обмінювати валюту за готівку без обмежень за сумою.

Крім того, НБУ надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам.

Зміни для бізнесу

Зокрема, НБУ:

дозволив українському бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава міжнародна фінансова організація (МФО),

дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України,

дозволив резидентам переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками,

унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО, що збільшить підтримку українського бізнесу з боку МФО;

вніс уточнюючі зміни до травневого пакета лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом.

Нагадаємо, НБУ з 4 травня впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку війни, який стосується лише бізнесу. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що цей пакет буде коштувати 5,5 млрд доларів.