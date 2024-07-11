Нацбанк отменил ряд ограничений для волонтеров, населения и бизнеса

Национальный банк Украины актуализировал ряд валютных ограничений для волонтеров, населения и бизнеса. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Изменения для волонтеров и населения

В частности, НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые физические лица-волонтеры могут покупать за границей. В список добавлены комплектующие для БПЛА, а также термоодеяла и термогрелки.

Сейчас этот перечень включает тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки и средства для оказания медицинской помощи.

Также НБУ конкретизировал норму по лимиту в размере 100 тыс. грн в день для покупки наличной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных. Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут обменивать валюту за наличные деньги без ограничений по сумме.

Кроме того, НБУ разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам.

Изменения для бизнеса

В частности, НБУ:

разрешил украинскому бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство международная финансовая организация (МФО),

разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины,

разрешил резидентам переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам,

унормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО, что увеличит поддержку украинского бизнеса со стороны МФО;

внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу.

Напомним, НБУ с 4 мая внедрил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала войны, касающийся только бизнеса. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что этот пакет будет стоить 5,5 млрд долларов.