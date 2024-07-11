Канада виділить Україні 350 млн доларів військової допомоги

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий пакет військової допомоги Україні в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 млн доларів США), повідомляє Офіс президента.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Зеленський розповів Трюдо про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.