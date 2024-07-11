Канада выделит Украине 350 млн долларов военной помощи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине в объеме 500 миллионов канадских долларов (более 350 млн долларов США), сообщает Офис президента.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Зеленский рассказал Трюдо о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.