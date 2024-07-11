Генсек НАТО не вірить, що Трамп виведе США з Альянсу

Генеральний секретар НАТО не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу. Про це він заявив на пресконференції у Вашингтоні після засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Європейська правда.

Єнс Столтенберг підкреслив: він розраховує, що США не лише не будуть виходити зі складу НАТО, як дехто остерігається, а й лишаться ключовим союзником у складі Альянсу.

Генсек наголосив: таке рішення Трампа буде зваженим, бо для нього є три ключові причини.

"Перша причина – бо мати сильне НАТО є частиною безпекових інтересів США. США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об’єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу, Китай не має такого союзу" , – пояснив він.

Столтенберг наголосив, що разом з іншими союзниками США будуть економічно і військово потужнішими. "США – це 25% світової економіки, але разом з партнерами це 50% світової економіки, тому це в інтересах США мати сильне НАТО", – пояснив він.

"Друга причина – це те, що в США є двопартійна підтримка членства в НАТО. Всі повторюють і у Сенаті, і в Палаті представників, що США вигідно мати сильний Альянс" , – продовжив Столтенберг.