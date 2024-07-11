Генсек НАТО не верит, что Трамп выведет США из Альянса

Генеральный секретарь НАТО не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные штаты останутся в составе Альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания Североатлантического совета, сообщает Европейская правда.

Йенс Столтенберг подчеркнул: он рассчитывает, что США не только не будут выходить из состава НАТО, как некоторые опасаются, но и останутся ключевым союзником в составе Альянса.

Генсек подчеркнул: такое решение Трампа будет взвешенным, потому что для него есть три ключевые причины.

"Первая причина – потому что сильное НАТО выгодно для безопасности США. США будут сильнее с сильным альянсом, объединяющим 32 государства. Россия не имеет за спиной такого союза, Китай не имеет такого союза" , – пояснил он.

Столтенберг подчеркнул, что вместе с другими союзниками США будут экономически и военно мощнее. "США – это 25% мировой экономики, но вместе с партнерами это 50% мировой экономики, поэтому сильное НАТО – в интересах США" , – пояснил он.

"Вторая причина – это то, что в США есть двухпартийная поддержка членства в НАТО. Все повторяют и в Сенате, и в Палате представителей, что США выгодно иметь сильный Альянс" , – продолжил Столтенберг.