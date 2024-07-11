Орбан приїде до Трампу у США після саміту НАТО – Bloomberg

Майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді в четвер менш ніж через тиждень після його зустрічі з лідером РФ Влідіміром Путіним у Москві. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

Після завершення 11 липня саміту НАТО у Вашингтоні очільник Угорщини відвідає маєток колишнього президента Мар-а-Лаго, зазначає агентство.

За словами джерела, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ.

Співрозмовник Bloomberg описав візит угорського прем'єра у Флориду до майбутнього кандидата в президенти від республіканців як більш неформальну зустріч.

Як відомо, експрезидент США обіцяв у разі перемоги на виборах домогтись "припинення війни" в Україні ще до вступу на посаду в січні 2025 року, а ще раніше – говорив, що в нього на це підуть "24 години".