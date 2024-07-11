Орбан приедет к Трампу в США после саммита НАТО - Bloomberg

Будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп встретится с премьером Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг менее чем через неделю после его встречи с лидером РФ Влидимиром Путиным в Москве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

После завершения 11 июля саммита НАТО в Вашингтоне глава Венгрии посетит имение бывшего президента Мар-а-Лаго, отмечает агентство.

По словам источника, Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и РФ.

Собеседник Bloomberg описал визит венгерского премьера во Флориду к будущему кандидату в президенты от республиканцев как более неформальную встречу.

Как известно, экс-президент США обещал в случае победы на выборах добиться "прекращения войны" в Украине еще до вступления в должность в январе 2025 года, а еще раньше – говорил, что у него на это уйдут "24 часа".