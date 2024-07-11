Зеленський у США зустрівся з лідерами Палати представників та Сенату
Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США, повідомляє Європейська правда.
За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.
Президент додав, що вони також обговорили очікування від саміту НАТО та прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС та Північноатлантичний Альянс.
"Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності", – зазначив Зеленський.
Перед цим глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.
Президент вказав, що вони обговорили ситуацію на полі бою та американську оборонну підтримку.
"Розповів про посилення ракетного терору з боку РФ проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Дякую президенту США, обом палатам Конгресу та обом партіям, а також американському народу за підтримку України", – резюмував Зеленський.