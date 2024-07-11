Зеленський у США зустрівся з лідерами Палати представників та Сенату

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США, повідомляє Європейська правда.

За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.

Президент додав, що вони також обговорили очікування від саміту НАТО та прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС та Північноатлантичний Альянс.

"Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності" , – зазначив Зеленський.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Перед цим глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.

I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.



We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Президент вказав, що вони обговорили ситуацію на полі бою та американську оборонну підтримку.