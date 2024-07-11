Зеленский в США встретился с лидерами Палаты представителей и Сената
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США, сообщает Европейская правда.
По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украинско-американского сотрудничества.
Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и Североатлантический альянс.
"Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности", – отметил Зеленский.
Перед этим глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.
Президент указал, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.
"Рассказал об усилении ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Спасибо президенту США, обеим палатам Конгресса и обеим партиям, а также американскому народу за поддержку Украины", – резюмировал Зеленский.