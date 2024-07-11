Генсек НАТО: Підтримка Китаю РФ не може залишитись без наслідків

Лідери НАТО на саміті заявили, що Китай підтримує військову економіку Росії, і це не може лишитися без наслідків для його інтересів та репутації. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що путінська війна розпалюється, тими, хто не поділяє західних цінностей, Іраном і КНДР, які надають Росії пряму військову підтримку в той час, як Китай підживлює російську військову економіку.

За його словами, це не тимчасова коаліція, а великий стратегічний зсув.

"Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України" , – сказав Столтенберг.

Китай постачає Росії обладнання подвійного використання, мікроелектроніку, багато інших інструментів, які дозволяють Росії будувати ракети, бомби, літаки, зброю, яку росіяни використовують для атак по Україні, зазначив генсек.