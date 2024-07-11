Генсек НАТО: Поддержка Китая РФ не может остаться без последствий
Лидеры НАТО на саммите заявили, что Китай поддерживает военную экономику России и это не может остаться без последствий для его интересов и репутации. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.
Он отметил, что путинская война разжигается, теми, кто не разделяет западных ценностей, Ираном и КНДР, которые предоставляют России прямую военную поддержку, в то время как Китай подпитывает российскую военную экономику.
По его словам, это не временная коалиция, а большой стратегический сдвиг.
"Китай стал решающим соседом российской войны против Украины", – сказал Столтенберг.
Китай поставляет России оборудование двойного использования, микроэлектронику, много других инструментов, которые позволяют России строить ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое россияне используют для атак по Украине, отметил генсек.
"Китай не может помогать крупнейшей войне на континенте с в новейшей истории без негативных последствий для своей репутации и интересов", – подчеркнул он.