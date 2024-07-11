Генсек НАТО: Поддержка Китая РФ не может остаться без последствий

Лидеры НАТО на саммите заявили, что Китай поддерживает военную экономику России и это не может остаться без последствий для его интересов и репутации. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что путинская война разжигается, теми, кто не разделяет западных ценностей, Ираном и КНДР, которые предоставляют России прямую военную поддержку, в то время как Китай подпитывает российскую военную экономику.

По его словам, это не временная коалиция, а большой стратегический сдвиг.

"Китай стал решающим соседом российской войны против Украины" , – сказал Столтенберг.

Китай поставляет России оборудование двойного использования, микроэлектронику, много других инструментов, которые позволяют России строить ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое россияне используют для атак по Украине, отметил генсек.