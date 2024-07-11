У Держенергонагляді підозрюють, що деякі обленерго неправильно застосовують графіки відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду проведе перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. Про це повідомив голова інспекції Руслан Слободян в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії" , - сказав Слободян.

За його словами, найбільше скарг надходить із Дніпропетровської області, яку Держенергонагляд планує перевірити першою. Плануються також перевірки ще у 5-6 областях.

Слободян зауважив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через виникнення аварійних відключень, спричинених, зокрема, спекою. Водночаc, відомство має підозри, що деякі обленерго не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень.