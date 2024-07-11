В Госэнергонадзоре подозревают, что некоторые облэнерго неправильно применяют графики отключений

Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго по равномерности применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава инспекции Руслан Слободян в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии" , - сказал Слободян.﻿

По его словам, больше всего жалоб поступает из Днепропетровской области, которую Госэнергонадзор планирует проверить первой. Планируется также проверка еще в 5-6 областях.

Слободян отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за возникновения аварийных отключений, вызванных, в частности, жарой. В то же время ведомство имеет подозрения, что некоторые облэнерго не совсем правильно применяли графики почасовых отключений.