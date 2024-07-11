Заступник глави МЗС країни-агресора Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру та назвав "ультимативною" "формулу миру", повідомляє Українська правда.

Він назвав "тупиковою та ультимативною" "формулу миру" та поскаржився на свідоме "ігнорування інших ініціатив" закінчення війни в Україні.

"У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося" , - сказав заступник Лаврова.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, Київ прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді.