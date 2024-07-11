Заместитель главы МИД страны-агрессора Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира и назвал "ультимативной" "формулу мира", сообщает Украинская правда.

Он назвал "тупиковой и ультимативной" "формулу мира" и пожаловался на сознательное "игнорирование других инициатив" окончания войны в Украине.

"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся" , - сказал заместитель Лаврова.

Напомним, по данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре.