"Укренерго": Сьогодні споживання електрики буде більшим на 7%, ніж учора

Сьогодні у пікові години споживання електрики буде вищим на 7%, ніж учора.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Температура по країні перевищує +30 С. За прогнозом Диспетчерського центру "Укренерго", сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник" , – йдеться в повідомленні.

У компанії нагадують, що сьогодні з 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Вчора з 19:00 до 23:00 для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт*год, з максимальною потужністю 1444 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 510 населених пунктів. Через негоду є знеструмлення у Сумській області. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.