"Укрэнерго": Сегодня потребление электричества будет больше на 7%, чем вчера

Сегодня в пиковые часы потребление электричества будет выше на 7%, чем вчера.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Температура по стране превышает +30 С. По прогнозу Диспетчерского центра "Укрэнерго" сегодня на максимуме потребления на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель" , - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что сегодня с 16:00 до 23:00 – для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы – три очереди.

Вчера с 19:00 до 23:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекали аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт*ч, с максимальной мощностью 1444 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру остаются обесточенными 510 населенных пунктов. Из-за непогоды есть обесточивание в Сумской области. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.