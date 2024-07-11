Доходи РФ від експорту нафти на мінімумі за чотири місяці – Bloomberg
Червневі доходи від експорту нафти впали, зниження відбулося на тлі скорочення експорту нафти та нафтопродуктів. Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок.
У червні країна заробила 16,7 млрд дол від експорту нафти, що на 1,2% менше, ніж місяцем раніше. Однак, доходи країни від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з минулим роком.
Повідомляється, що щомісячне зниження доходів відбулося через те, що експорт російської нафти і нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.
Середньозважена ціна на російську нафту в червні дещо зросла до 70,39 дол за барель з 70,05 дол у травні, проте підвищення цін не компенсувало зниження експортних потоків.
Зазначається, що російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище цінового ліміту в 60 дол, запровадженого Групою семи промислово розвинених країн у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.
У червні податки на нафту принесли близько 6,7 млрд дол до російського бюджету, що майже на 50% більше, ніж рік тому. Порівняно з травнем надходження знизилися на 6,6% через падіння ціни на нафту марки Urals, основної експортної суміші Росії.