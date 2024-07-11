Доходы РФ от экспорта нефти на минимуме за четыре месяца – Bloomberg

Июньские доходы от экспорта нефти упали, снижение произошло на фоне сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля на фоне несколько меньших объемов поставок.

В июне страна заработала 16,7 млрд долл от экспорта нефти, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее. Однако, доходы страны от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что ежемесячное снижение доходов произошло из-за того, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн баррелей в день месяцем ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне несколько выросла до 70,39 долл за баррель с 70,05 долл в мае, однако повышение цен не компенсировало снижение экспортных потоков.

Отмечается, что российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в 60 долл, введенного Группой семи промышленно развитых стран в ответ на вторжение Кремля в Украину.

В июне налоги на нефть принесли около 6,7 млрд долл в российский бюджет, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем поступления снизились на 6,6% из-за падения цены на нефть марки Urals, основной экспортной смеси России.