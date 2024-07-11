Литва відправила в Україну новий пакет військової допомоги

Литва повідомила, що відправила Україні нову партію військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Відомство зазначило, що у четвер, 11 липня, до збройних сил України прибули засоби протидії дронам, набої калібру 5,56х45 мм та розкладні ліжка.

Цього року Литва вже надала Україні військової допомоги на суму близько 115 мільйонів євро.

Наприкінці червня Україна на саміті ЄС підписала безпекові угоди з Литвою і Естонією.

Раніше Литва ухвалила рішення виділити щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки й оборони України.Перед тим повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.