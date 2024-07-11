Литва отправила в Украину новый пакет военной помощи

Литва сообщила, что отправила Украине новую партию военной помощи, сообщает Европейская правда.

Минобороны страны отметило, что в четверг, 11 июля, в вооруженные силы Украины прибыли средства противодействия дронам, патроны калибра 5,56х45 мм и раскладные кровати.

В этом году Литва уже предоставила Украине военной помощи на сумму около 115 миллионов евро.

В конце июня Украина на саммите ЕС подписала соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

Напомним, ранее Латвия в двустороннем соглашении о безопасности пообещала предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.

Перед тем сообщалось, что в Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.