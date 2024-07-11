У Росії оголосили у розшук олігарха Боголюбова

Російське МВС оголосило у розшук колишнього співвласника українського Приватбанку Геннадія Боголюбова. Його картка з'явилася у базі даних відомства. Бізнесмена розшукують за кримінальною статтею. За якою саме, не уточнюється, повідомляє Радіо Свобода.

Боголюбов – найближчий соратник олігарха Ігоря Коломойського, який з вересня минулого року перебуває в українському СІЗО за звинуваченням у відмиванні грошей. Обох бізнесменів заочно заарештовано російським судом у справі про розкрадання нафти у російської компанії "Татнафта".

7 липня "Українська правда" повідомила, що Боголюбов залишив територію України за підробленими документами та виїхав до Польщі.

9 липня Державне бюро розслідувань України підтвердило, що Боголюбова підозрюють у нелегальному перетині кордону та незаконному заволодінні чужим паспортом. За даними відомства, при перетині кордонів Боголюбов надав недійсний паспорт громадянина України, який не залишав країну. У прес-службі бізнесмена заявили, що він перетинав кордон на законних підставах.

Українські ЗМІ раніше писали, що Боголюбов давно намагався залишити Україну, побоюючись переслідування у справі Коломойського, але влада встановила йому заборону на виїзд.

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